Про це заявили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП. Зазначили, що протиправним є одностороннє переривання керівництвом заповідника "Києво-Печерська лавра" договору оренди.

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В УПЦ МП також сказали, що через нібито незаконні дії керівництва заповідника, яке, за їхніми словами, не допускає духовенство та вірян УПЦ МП у храми на Різдво, подали позов до суду. Наголошують – мають права користуватися Успенським собором і Трапезною храму відповідно до угод 2016 року.

Звинуватили у порушенні прав

У Московському патріархаті сказали, що відповідно до постанови № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" мають право перебувати на території заповідника до кінця воєнного стану та впродовж 4 місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану. Крім цього, вважають, що навіть якщо заповідник не хотів продовжувати дію угоди, то повинен був повідомити про це за 30 днів до дати закінчення договорів.

Якщо Мінкультури та заповідник мають іншу позицію, то можуть довести свою правоту в суді, а доти користування чоловічим монастирем Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра Успенським Собором та Трапезною церквою є правомірним та законним, – написали в УПЦ МП.

Вони сказали, що керівництво спеціально повісило, на двері ланцюги із замками. На думку Московського патріархату, дії керівництва заповідника порушують фундаментальні права і свободи вірян України.

До чого закликали московські священники

УПЦ МП звернулися із закликом до адміністрації Лаврського заповідника. Вони сподіваються, що на територію заповідника не пустять настоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, який хоче провести богослужіння 7 січня.

Московський патріархат зазначив, що керівництво національного заповідника не підтвердило правові підстави для користування приміщеннями лаври ПЦУ. Відтак, вони сподіваються, що ніхто "не допустить свавілля на охоронній музейній території.

"У протилежному випадку саме ж керівництво нестиме кримінальну відповідальність за можливі збитки, пов'язані з використанням… архітектурної пам'ятки ХІІ століття, якою є Успенський собор Лаври", – погрожують в УПЦ МП.

Московські священники вважають, що Православна церква України вводит людей в оману, шантажує та поширює фейки.

Зауважте! Пресслужба Православної церкви України 4 січня розповіда, що митрополит Епіфаній 7 січня хоче провести різдвяне богослужіння в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. В УПЦ МП назвали це "спробою "силового захоплення".

ПЦУ має дозвіл на служіння

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на заяви Московського патріархату. Зазначили, що 5 січня було підсумкове засідання комісії з приймання передачі Успенського Собору та Трапезної церкви до державної установи. Директор заповідника Олександр Рудник сказав, що станом станом на 11:41 5 січня запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило.

"Проте у другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської Митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року. Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл МКІП, заповідник надав дозвіл на богослужіння 7 січня", – повідомили в Міністерстві культури.

Додали, що ПЦУ має угоду на перебування в Лаврі.