УПЦ МП корректируют огонь по ВСУ – военный, которого избили в Хмельницком, дал комментарий

Военный ВСУ, избитый в соборе УПЦ МП в Хмельницком, вышел на связь и прокомментировал ситуацию. Сейчас он находится в больнице.

Артур Ананьев, которого утром 2 апреля в соборе УПЦ МП избили священнослужители, впервые прокомментировал ситуацию. Видеозапись с его обращением появилась в сети, об этом пишет 24 Канал.

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Что рассказал военнослужащий

Прежде он подчеркнул, что Московского патриархата не должно быть ни в Хмельницком, ни в Украине в целом. Он напомнил, что попы УПЦ МП – первые люди, которые встречают оккупантов на захваченных ими территориях и часто являются корректировщиками вражеского огня.

Это полностью пророссийская секта, вербующая людей, промывает им мозги и говорит, что войны нет. Также они корректируют огонь по нашим военнослужащим и являются первыми коллаборантами: если заходят российские войска на территорию, первыми попы их встречают, размещают, помогают проводить фильтрационные мероприятия,

– сказал он.

Ананьев прокомментировал обвинение УПЦ МП

Священник УПЦ МП написал на военного заявление за то, что он якобы первым напал и даже выбил Евангелие у него из рук. Ананьев подчеркнул, что это ложь и он даже не прикасался руками к Евангелию. Заметим, что видео, опубликованное в сети, свидетельствует, что священник сам бросил книгу на пол.

По словам военного, ему жаль, что патрульная полиция "повела себя на поводу" и подтвердила ложь УПЦ МП. В то же время он поблагодарил друзей, знакомых, военных собратьев, жителей Хмельницкого и всех украинцев, которые помогли в информационной огласке произвола пророссийских священнослужителей. Отдельно он поблагодарил тех, кто организовал акцию протеста.

Обращение Артура Ананьева: смотрите видео

После инцидента военный находится в больнице

Также Артур Ананьев рассказал, что сам хотел бы посетить акцию протеста под собором, однако не смог. Его госпитализировали и сейчас он находится на лечении. Пока что военнослужащий ждет выводов врачей о том, какой у него диагноз.

После инцидента активисты провели собрание на территории Свято-Покровского кафедрального собора. Они большинством голосов проголосовали за переход церкви в ВЦУ. Священнослужители УПЦ МП передали ключи комиссии и покинули помещение.