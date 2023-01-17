"Батько наш Онуфрий": в УПЦ МП вляпались в очередной скандал, перепев хит о Бандере

Ровно ноль дней Россия или те, кто к ней близок, ничего не воровали. Вот в УПЦ МП решили не изобретать велосипед, восхваляя приспешника Путина, митрополита Онуфрия.

Сетью разлетелось видео, за которое нам на 11-м месяце войны безумно пылает. Особенно на фоне стабилизационных мер, проводившие ранее СБУ.

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Пообещали воевать за церковь

На этот раз решили посягнуть на Степана Бандеру, брезгливо перекрутив песню о нем. В версии пророссийских церковников она стала мерзкой, а также напомнила нам о том, что рядом с нами ходят попы, под рясами носят если не реальное, то идеологическое оружие.

Батько наш Онуфрий, УПЦ нам мать. Мы за нашу церковь будем воевать,

– поют в здании, которое церковью назвать сложно.

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Как стало известно, совершили этот позорный перепев духовенство Мукачевской епархии. И по этому поводу очень красиво и метко высказалась журналистка Соня Кошкина.

"Я, конечно, дико извиняюсь, творчество хорошее и веселое, но, ребята, вам это не поможет", – заметила она.

Напомнила о сепаратисте Дмитрии Сидоре

В своем посте журналистка подробнее рассказала о Мукачевской и Ужгородской епархии УПЦ МП. Она отметила, что ее руководитель – Федор Мамасуев. Кроме того, служит в этой епархии сепаратист Дмитрий Сидор. Он еще в 2008 году, напомнила Кошкина, провозглашал "независимость" республики, которую назвали "Подкарпатская Русь".

За деньги Кремля, разумеется. Идейный русский сепаратюга. В 2006 году шел в Верховную Раду… Догадайтесь, от кого. Витренко. В 2013 – поддерживал Медведчука. Ну, а что?

– заметила она.

Кошкина напомнила, что против этого Сидора в 2008 году СБУ возбудила дело. За 4 года суд присудил ему условное наказание, а также жалкий штраф в размере целых 2 тысяч гривен.

С тех пор, отмечает журналистка, ведет себя он гораздо осторожнее. Даже проповеди стал читать якобы на украинском языке. Если внимательнее прислушиваться, то говорится скорее о закарпатском диалекте.

Резюмировала она свое сообщение четкими словами, которые лучше всего характеризуют Сидора: "пропаганда Гундяева – по сравнению с протоиереем Димитрием – отдыхает".

Напомним, что накануне СБУ задержала прислужника Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП. Он призвал россиян захватить Киев, за что его ожидает наказание.