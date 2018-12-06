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      УПЦ Киевского патриархата созывает собственный собор

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      Евстратий (Зоря) анонсировал собор УПЦ КП
      Евстратий (Зоря) анонсировал собор УПЦ КП / Фото из свободных сетей

      Архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата встретятся 13 декабря, чтобы подготовиться к Объединительному собору, назначенному на 15 декабря.

      Такое решение 6 декабря на соборе УПЦ КП приняли владыки.

      Архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к Объединительному собору и принять решение относительно Объединительного собора 15 декабря 2018 года,
      – написал в Facebook руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

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      Во время собора относительно единой поместной автокефальной УПЦ право голоса должны иметь только украинские иерархи – члены собора.

      "Присутствие духовенства, монашества и мирян возможно только без решающего голоса", – сказано в постановлении собора УПЦ КП.

      Кроме того, на соборе 13 декабря должны обсудить процедуру выдвижения кандидатуры предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ.

      "Выдвижение кандидатур должно происходить по процедуре, которая будет утверждена собором и будет предусматривать, что каждый кандидат должен во время выдвижения получить открытую поддержку определенную процедурой числа членов собора", – сообщили в УКП КП.

      Один член собора может выразить поддержку только одному кандидату, а общее количество кандидатов определится по итогам процедуры выдвижения.

      Объединительный собор будет состоять из представителей УПЦ КП, УАПЦ и иерархов от Московского патриархата в Украине. Президиум Собора должен включать представителей от этих церквей, в частности – патриарха Филарета. Итоги подготовки также должны представить на соборе УПЦ КП 13 декабря, который будет принимать по ним решение.

      В УПЦ КП также предлагают, чтобы после объединения каждый архиерей в дальнейшем возглавлял свою епархию и сохранил свой титул к моменту объединения.

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      "А в будущем, в течение нескольких десятилетий, обычный постепенный процесс церковной жизни приведет к упорядочению территориальных границ епархий согласно традиционному каноническому порядку", – добавили в УПЦ КП.

      Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также приняли решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора. Во время Объединительного собора должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.

      5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Томос Единая поместная церковь Религия УАПЦ УПЦ КП
      Источник: 24 канал
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