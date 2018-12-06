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      УПЦ Київського патріархату скликає власний собор

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      Євстратій (Зоря) анонсував собор УПЦ КП
      Євстратій (Зоря) анонсував собор УПЦ КП / Фото з вільних мереж

      Архієреї Української православної церкви Київського патріархату зустрінеться 13 грудня, щоб підготуватися до Об‘єднавчого собору, призначеного на 15 грудня.

      Таке рішення 6 грудня на соборі УПЦ КП ухвалили владики.

      Архієрейський собор повинен розглянути підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору та ухвалити рішення щодо Об‘єднавчого собору 15 грудня 2018 року,
      – написав у Facebook керівник інформаційного відділу УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

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      Під час собору щодо єдиної помісної автокефальної УПЦ право голосу повинні мати лише українські ієрархи – члени собору.

      "Присутність духовенства, чернецтва та мирян можлива лише без вирішального голосу", – сказано в ухвалі собору УПЦ КП.

      Окрім того, на соборі 13 грудня мають обговорити процедуру висування кандидатури предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ.

      "Висунення кандидатур повинно відбуватися за процедурою, що буде затверджена собором і передбачатиме, що кожен кандидат повен під час висунення отримати відкриту підтримку визначеного процедурою числа членів собору", – повідомили в УКП КП.

      Один член собору може висловити підтримку лише одному кандидату, а загальна кількість кандидатів визначиться за підсумками процедури висунення.

      Об’єднавчий собор складатиметься з представників УПЦ КП, УАПЦ та ієрархів від Московського патріархату в Україні. Президія собору повинна включати представників від цих церков, зокрема – патріарха Філарета. Підсумки підготовки також мають представити на соборі УПЦ КП 13 грудня, який ухвалюватиме за ними рішення.

      В УПЦ КП також пропонують, щоб після об’єднання кожен архієрей надалі очолював свою єпархію та зберіг свій титул до моменту об’єднання.

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      "А в майбутньому, протягом кількох десятиліть, звичайний поступовий процес церковного життя приведе до упорядкування територіальних меж єпархій відповідно до традиційного канонічного порядку", – додали в УПЦ КП.

      Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також ухвалили рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого собору. Під час Об'єднавчого собору мають обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви та затвердити її статут.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Томос Єдина помісна церква Релігія УПЦ КП УАПЦ
      Джерело: 24 канал
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