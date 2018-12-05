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      Опубліковано частину тексту статуту, який Константинополь пропонує УПЦ

      434 Читать новость на русском
      Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ
      Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ / Фото з відкритих джерел

      Українську православну церкву можуть сформувати за моделлю Критської, де головою є митрополит, а не патріарх. Це слідує зі статуту, запропонованого Священним синодом Вселенського патріархату.

      Одну зі сторінок статуту опублікувала агенція церковних новин Romfea.

      Читайте також: Автокефалія для УПЦ: відомо, чи перейде Україна на інший церковний календар

      Раніше 24 канал повідомляв, що президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі

      У документі статуту також зазначається про ставропігію й отримання мирри лише з Константинополя.

      статут упц
      Одна із сторінок статуту, який Константинополь пропонує УПЦ//Фото: Romfea

      До слова, Синод Вселенського патріархату затвердив Томос та проект статуту Української церкви. Ухвалений текст статуту Автокефальної православної церкви України базований на Томосі про автокефалію.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Томос Єдина помісна церква УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
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