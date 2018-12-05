Опубликована часть текста устава, который Константинополь предлагает УПЦ

Украинскую православную церковь могут сформировать за моделью Критской, где председателем является митрополит, а не патриарх. Это следует из устава, предложенного Священным синодом Вселенского патриархата.

Одну из страниц устава опубликовало агентство церковных новостей Romfea.

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Ранее 24 канал сообщал, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе.

В документе устава также говорится о ставропигии и получении мирры только из Константинополя.

Одна из страниц устава, который Константинополь предлагает УПЦ//Фото: Romfea

К слову, Синод Вселенского патриархата утвердил Томос и проект устава Украинской церкви. Принятый текст устава Автокефальной православной церкви Украины базируется на Томосе об автокефалии.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео