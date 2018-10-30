08:23
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      УПЦ КП будет молиться за Варфоломея

      52 Читати новину українською
      Вселенский патриарх Варфоломей
      Вселенский патриарх Варфоломей / 24 Канал

      Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата принял решение о молитве за Вселенского патриарха Варфоломея как предстоятеля православных церквей.

      Об этом говорится в постановлении Синода.

      Читайте также: Автокефальная церковь требует от УПЦ КП согласовать детали объединения до собора

      "Учитывая обстоятельства, время до следующего распоряжения – благословить архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях возносить отдельные молитвенные просьбы за Его Святейшество Вселенского патриарха Варфоломея", – говорится в сообщении УПЦ КП.

      Напомним, в начале сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после создания в Украине единой церкви все, кто не присоединится к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине. В конце октября представители этой церкви уже обратились в Верховную Раду с просьбой принять законопроект 5309, в котором как раз и говорится о вышесказанном переименовании.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       
      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Религия УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 октября: ужасная авиакатастрофа в Индонезии, Гонтарева нашла работу
      29 октября , 23:08 Главные новости 29 октября: ужасная авиакатастрофа в Индонезии, Гонтарева нашла работу
      Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      29 октября , 22:00 Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      Злой Одессит
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
      29 октября , 21:01 Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      29 октября , 20:36 Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук