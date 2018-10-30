УПЦ КП будет молиться за Варфоломея

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата принял решение о молитве за Вселенского патриарха Варфоломея как предстоятеля православных церквей.

Об этом говорится в постановлении Синода.

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"Учитывая обстоятельства, время до следующего распоряжения – благословить архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях возносить отдельные молитвенные просьбы за Его Святейшество Вселенского патриарха Варфоломея", – говорится в сообщении УПЦ КП.

Напомним, в начале сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после создания в Украине единой церкви все, кто не присоединится к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине. В конце октября представители этой церкви уже обратились в Верховную Раду с просьбой принять законопроект 5309, в котором как раз и говорится о вышесказанном переименовании.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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