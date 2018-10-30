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      УПЦ КП буде молитися за Варфоломія

      1306 Читать новость на русском
      Вселенський патріарх Варфоломій
      Вселенський патріарх Варфоломій / 24 Канал

      Священний Синод Української православної церкви Київського патріархату ухвалив рішення про молитву за Вселенського патріарха Варфоломія як предстоятеля православних церков.

      "Враховуючи обставини, на час до наступного розпорядження - благословити архієреям Української православної церкви Київського патріархату надати вказівку в їхніх кафедральних соборах на богослужіннях підносити окремі молитовні прохання за Його Святість Вселенського патріарха Варфоломія", – йдеться у повідомленні УПЦ КП.

      Нагадаємо, на початку вересня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що після утворення в Україні єдиної церкви усі, хто не приєднається до неї, мають називатися Російська православна церква в Україні. Наприкінці жовтня представники цієї церкви вже звернулися до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроект 5309, в якому якраз і мовиться про вищезазначене перейменування.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       
      Теги: Новини України Новини політики УПЦ КП Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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