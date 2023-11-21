В Минреинтеграции отметили, что хотят стимулировать переселенных лиц работать. В министерстве также определили, как будут выдавать выплаты людям, которые некоторое время проживали за границей.

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Какие изменения внедрило правительство в выплатах для переселенцев

Своим решением украинское правительство отметило, что переселенные лица, некоторое время проживавшие за границей, могут обратиться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. В то же время это касается только тех, кто оформляет выплаты впервые.

Также для лиц, которые неоднократно перемещались по принудительной эвакуации после 1 августа 2023 года, теперь будут иметь возможность пользоваться льготами в течение дополнительных шести месяцев. Однако это зависит от их включения в официально утвержденные списки эвакуированные, утвержденные региональными военными органами.

Кроме того, избирающие эвакуацию с помощью волонтеров или других средств должны немедленно сообщить об этом в областную военную администрацию, чтобы разобраться с выплатами.

Внутри переселенные лица будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц после перемещения.

Переселенцев будут стимулировать искать работу

Министерство реинтеграции отметило важность того, чтобы незанятые переселенцы принимали активные меры по трудоустройству в определенные сроки. По данным министерства, при отсутствии уважительных причин лица трудоспособного возраста должны активно искать работу в течение трех месяцев со дня назначения для получения выплат ВПЛ.

Министерство предлагает людям искать различные пути трудоустройства, такие как поиск возможностей работы, регистрация как физического лица-предпринимателя, подача заявки на бизнес-гранты или ваучеры на обучение, а также запись в центр занятости для получения статуса безработного.

Кроме того, постановление министерства регулирует вопрос выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц и содержит инструкции по этому поводу.

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