Упоминание города Бахмут украинец нашел в номере британской газеты The London Gazette за 1737 год. Это важный момент, ведь город отмечен территорией Украины.

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Упоминание Бахмута в британской газете

Первое упоминание города в письменных источниках датирована 1571 годом – тогда российский царь Иван Грозный отдал приказ выстроить там пограничные заставы. Упоминание Бахмута в октябрьском выпуске британской газеты еще в 18 веке знаковое – ведь пишут о нем как об украинском городе.

Украине в выпуске The London Gazette посвящена целая колонка – "Письма из Украины". И упоминается там не только Бахмут, но и другие украинские населенные пункты, в частности Изюм, Киев, Глухов и даже городок Крылово, который уже давно исчез с карты, но раньше располагался на территории современной Кировоградщины.



Страница из The London Gazette / Фото из фейсбука Вячеслава Ильченко

Также интересно, что Украину в этой газете признавали не просто территорией, а отдельным государством. Газетчики тогда пользовались "шекспировским" правописанием, и английский артикль "the" обозначал имена собственные.

Я отдельно напомню, что в 18 веке понятие топонима не было увешано кучей политических условностей. The в английском языке означало название собственное, то есть, что сами жители так называют страну, в которой живут. Что это не "окраина" и не выдуманное кем-то название (Лениным, например, или австрийским генштабом), а именно автохтонный топоним, имеющий активное использование,

– написал Ильченко.

Кроме того, еще в одном номере, на этот раз датированном 1671 годом, Украина названа государством, а не территорией.

Российская пропаганда уже не первый год пытается спекулировать по теме восточных границ Украины. Статья в The London Gazette доказывает, что и триста лет назад украинская граница пролегала по Донецкой области.

Что не так с картой, которую рассматривал Путин

Все расследование Вячеслав Ильченко начал с заявления российских пропагандистов о том, что в 17 веке Украины вроде бы не было. 23 мая Путин встретился с председателем Конституционного суда оккупантов, и тот принес диктатору карту, созданную во времена Людовика XIV Гийомо Сансоном.

Путин карте очень обрадовался и сразу же похвастался своими знаниями по истории Украины.

"Мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всевозможные квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину", – заявил он.

Интересно, что Крым на карте, подаренной Путину, также не российский, так же, как и Санкт-Петербург.

Но даже здесь Путина обманули его же приспешники, потому что Украина на карте за 17 век все-таки есть. Вот только на картах Сансона границ государств нет.

Действительно, на картах де Сансона границ как таковых нет. Но нельзя ли как-то иначе и точнее определить границы исторической Украины?

– написал Вячеслав Ильченко.

Как еще российская пропаганда лжет об Украине