Законопроект получил редкую поддержку сразу двух партий. Согласно ему, тот, кто убьет собаку для еды, может получить наказание в виде срока лишения свободы на 3 года или будет оштрафован.

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Сущность законопроекта

Закон будет запрещать распространение и продажу пищевых продуктов, производимых или обработанных с ингредиентами для собак. Об этом сообщил соответствующий комитет Национального собрания.

Так, согласно законопроекту, любой, кто убьет собаку для мяса, может быть наказан до трех лет тюрьмы или оштрафован на 30 миллионов корейских вон. В долларовом эквиваленте эта сумма составляет примерно 23 000 долларов.

Штрафы и тюремные сроки также предусмотрены тем, кто разводит собак для того, чтобы употреблять их мясо в пищу или сознательно покупает, перевозит, хранит или продает корм, изготовленный из собак.

Так, известно, что владельцы ферм, ресторанов собачьего мяса и другие работники, занимающиеся торговлей собаками, будут иметь 3 года льготного периода, чтобы закрыть или изменить свой бизнес. Местные органы власти будут обязаны поддерживать владельцев бизнеса в "стабильном" переходе на другой бизнес.

Какова судьба законопроекта

В настоящее время законопроект направлен к президенту Юн Сок Йолю для окончательного утверждения.

Его поддержала также первая леди Ким Кеон Хи, у которой несколько собак. Кроме того, она во время президентского визита в Нидерланды в декабре 2023 года посетила организацию защиты животных.

Не все в Южной Корее довольны таким решением

Законопроект также встретил яростное сопротивление со стороны собаководов и владельцев бизнеса, которые говорят, что он уничтожит их средства к существованию и традициям.

В ноябре 2023 года десятки собаководов собрались возле офиса президента в Сеуле, чтобы протестовать против законопроекта. По данным СМИ, многие привозили своих собак в клетки, которые они намеревались выпустить на место происшествия.

Так, на месте возникла стычка между фермерами и полицией, некоторые протестующие были задержаны.

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