Законопроєкт отримав рідкісну підтримку одразу двох партій. Відповідно до нього, той, хто вб'є собаку для їжі, може отримати покарання у вигляді строку позбавлення волі на 3 роки або буде оштрафований.

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Суть законопроєкту

Закон заборонятиме розповсюдження та продаж харчових продуктів, виготовлених або оброблених з інгредієнтами для собак. Про це повідомив відповідний комітет Національних зборів.

Так, відповідно до законопроекту, будь-хто, хто вб'є собаку для м'яса, може бути покараний до трьох років в'язниці або оштрафований на 30 мільйонів корейських вон. В доларовому еквіваленті ця сума сягає приблизно 23 000 доларів.

Штрафи та тюремні терміни також передбачені тим, хто розводить собак для того, аби вживати їхнє м'ясо у їжу або хто свідомо купує, перевозить, зберігає чи продає корм, виготовлений із собак.

Так, відомо, що власники ферм, ресторанів собачого м'яса та інші працівники, які займаються торгівлею собаками, будуть мати 3 роки пільгового періоду, щоб закрити або змінити свій бізнес. Місцеві органи влади будуть зобов'язані підтримувати тих власників бізнесу у "стабільному" переході на інший бізнес.

Яка доля законопроєкту

Наразі законопроєкт направлено до президента Юн Сук Йоля для остаточного затвердження.

Його підтримала також перша леді Кім Кеон Хі, у якої є кілька собак. Крім цього, вона під час президентського візиту до Нідерландів у грудні 2023 року відвідала організацію захисту тварин.

Не всі у Південній Кореї задоволені таким рішенням

Законопроєкт також зустрів шалений опір з боку собаківників і власників бізнесу, які кажуть, що він знищить їхні засоби до існування та традиції.

У листопаді 2023 року десятки собаківників зібралися біля офісу президента в Сеулі, щоб протестувати проти законопроєкту. За даними ЗМІ, багато хто привозив своїх собак у клітки, які вони мали намір випустити на місце події.

Так, на місці виникла сутичка між фермерами та поліцією, деякі протестувальники були затримані.

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