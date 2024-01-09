Законопроєкт отримав рідкісну підтримку одразу двох партій. Відповідно до нього, той, хто вб'є собаку для їжі, може отримати покарання у вигляді строку позбавлення волі на 3 роки або буде оштрафований.
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Суть законопроєкту
Закон заборонятиме розповсюдження та продаж харчових продуктів, виготовлених або оброблених з інгредієнтами для собак. Про це повідомив відповідний комітет Національних зборів.
Так, відповідно до законопроекту, будь-хто, хто вб'є собаку для м'яса, може бути покараний до трьох років в'язниці або оштрафований на 30 мільйонів корейських вон. В доларовому еквіваленті ця сума сягає приблизно 23 000 доларів.
Штрафи та тюремні терміни також передбачені тим, хто розводить собак для того, аби вживати їхнє м'ясо у їжу або хто свідомо купує, перевозить, зберігає чи продає корм, виготовлений із собак.
Так, відомо, що власники ферм, ресторанів собачого м'яса та інші працівники, які займаються торгівлею собаками, будуть мати 3 роки пільгового періоду, щоб закрити або змінити свій бізнес. Місцеві органи влади будуть зобов'язані підтримувати тих власників бізнесу у "стабільному" переході на інший бізнес.
Яка доля законопроєкту
Наразі законопроєкт направлено до президента Юн Сук Йоля для остаточного затвердження.
Його підтримала також перша леді Кім Кеон Хі, у якої є кілька собак. Крім цього, вона під час президентського візиту до Нідерландів у грудні 2023 року відвідала організацію захисту тварин.
Не всі у Південній Кореї задоволені таким рішенням
Законопроєкт також зустрів шалений опір з боку собаківників і власників бізнесу, які кажуть, що він знищить їхні засоби до існування та традиції.
У листопаді 2023 року десятки собаківників зібралися біля офісу президента в Сеулі, щоб протестувати проти законопроєкту. За даними ЗМІ, багато хто привозив своїх собак у клітки, які вони мали намір випустити на місце події.
Так, на місці виникла сутичка між фермерами та поліцією, деякі протестувальники були затримані.
Заборона їсти собаче м'ясо в Південній Кореї: що відомо
- В листопаді 2023 року стало відомо, що влада Південної Кореї має намір ввести заборону на споживання собачого м'яса по всій країні. Ухвалення законопроєкту домагаються південнокорейський уряд і керівна партія "Влада народу". Так, він повинен повністю заборонити їсти собаче м'ясо.
- Загалом споживання собачого м'яса є багатовіковою практикою в Південній Кореї. Проте вона піддалася критиці в останні десятиліття.
- Кількість південнокорейців, які їдять собаче м'ясо, також різко скоротилася. Відомо, що у 2022 році 64% респондентів були проти вживання собачого м'яса – помітне зростання порівняно з аналогічним опитуванням у 2015 році.
- Згідно з офіційною статистикою, з 2005 по 2014 рік кількість ресторанів, де подають м'ясо собак, як їжу, у столиці Сеулі, скоротилася на 40% через зниження попиту.