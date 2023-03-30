Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что правительство отменило распоряжение Кабмина времен беглого экс-президента Виктора Януковича.

Обратите внимание Суд отказался приостановить выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Ткаченко добавил, что говорится о распоряжении от 11 июля 2013 года "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений".

Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является владельцем этих объектов,

– заявил Ткаченко.

Кроме того, 30 марта представители УПЦ МП не пропустили комиссию Минкульта на территорию Киево-Печерской лавры. Ее целью было проверить постройки святыни. Митрополит Паша "Мерседес" Лебедь принялся угрожать работавшим на территории лавры журналистам.

Правоохранители уже открыли уголовное производство из-за повреждения техники журналистов в Лавре.

Эпопея с выселением УПЦ МП длится уже второй день. Попы пытаются прихватить с собой немало того, что им не принадлежит. В частности, правоохранители помешали вывозу с территории Лавры иконы.