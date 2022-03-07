Upwork ушел из России: почему это важно и что будет с рынком фриланса

Крупнейшая биржа фриланса в мире Upwork заявила, что идет из России. Именно поэтому более 100 тысяч граждан России лишатся работы в IT-сфере.

Соответствующую информацию обнародовал глава Минцифры Михаил Федоров. Об этом он сообщил 7 марта – на 12-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Upwork ушла с рынка России

Upwork – самая большая биржа фриланса в мире. IT-специалисты, маркетологи, специалисты других цифровых профессий знают множество клиентов через Upwork. Сотни миллионов долларов поступали к кошелькам специалистов России от клиентов со всего мира,

– объяснил Федоров.

Министр также добавил, что закрытие Upwork – это более 100 тысяч граждан, которые лишатся работы в IT.

Также рассказал, что:

потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны;

теперь граждане России не регистрируют аккаунты на бирже, текущие аккаунты станут "видимыми" для клиентов, а текущие контракты будут расторгнуты до 1 мая.

"Это мужественное решение команды Upwork. Мы безгранично благодарны за него", – написал Федоров.

Глава Минцифры рассказал, что они фокусируются на диалоге с другими биржами фриланса, которые, уверен, примут аналогичные решения.

Мы не перестанем бороться, пока танки России не уйдут с нашей территории,

– заявил министр.

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