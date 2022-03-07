Відповідну інформацію оприлюднив глава Мінцифри Михайло Федоров. Про це він повідомив 7 березня – на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

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Upwork пішла з ринку Росії

Upwork – найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знають безліч клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців Росії від клієнтів з усього світу,

– пояснив Федоров.