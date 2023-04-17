"За две секунды нет крыши дома": на Буковине ураган натворил беды – видео

В селе Петрашовка Черновицкой области ликвидируют последствия ненастья. Ураган повредил крыши, дома и заборы около 20 домохозяйств.

Ненастье длилось всего несколько минут, но такой силы, что крыши домов разбрасывало по соседним дворам. Есть случаи, что до сих пор не нашли части забора. 24 Канал собрал фото и видео непогоды на Буковине.

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Последствия непогоды

Герцаевская объединенная территориальная община сообщила, что шквальные порывы ветра повредили крыши 17 зданий в местных частных домохозяйствах.

В одном из жилых зданий крышу снесло ветром полностью, ее отнесло в соседние дворы.



В селе Петрашовка пронесся ураган / Фото Герцаевская объединенная территориальная община



За несколько минут мощный ветер повредил крыши домов / Фото Герцаевская объединенная территориальная община

Никто не ожидал, все видели, что может быть гроза, но никто не ожидал, что такое произойдет. Поднялся очень сильный ветер. Местные жители говорят, что это был как смерч,

– сказал глава Герцаевской общины Василий Скрипкару Суспільному.

"За две секунды нет крыши"

В сюжете ТСН жители села рассказали, что ненастье началось внезапно и продолжалось всего несколько минут. Сначала село накрыл сильный ливень и град, а потом начался ветер такой силы, что шифер бросало словно листки бумаги.

Я такого еще не видела, только по телевизору. Сижу во дворе и вижу, как летают какие-то клеенки, бумага, и думаю: что это такое? И вижу – смерч. Такой черный, крутится и через две секунды – нет крыши,

– рассказала жительница поселка.



Ветер буквально срывал крыши домов / Фото Герцаевская объединенная территориальная община

Жители Петрашовки начали самостоятельно ремонтировать поврежденные крыши и дома. В общине утверждают акты осмотра, чтобы подать их в ОВА для возмещения ущерба.



Люди самостоятельно пытаются ликвидировать последствия непогоды / Фото Герцаевская объединенная территориальная община

Пострадавшие семьи надеются, что власть поможет им как можно быстрее, ведь, согласно прогнозам синоптиков, дожди здесь продолжатся.



Мощный ураган пронесся 15 апреля / Фото Герцаевская объединенная территориальная община