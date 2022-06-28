В Нидерландах мощный ураган уничтожил около 150 домов: есть погибшая – жуткие кадры
Источник:NOS
В Нидерландском городке Зирикзе и окрестностях прошел мощный ураган. В результате страшной непогоды погибла 73-летняя женщина, еще по меньшей мере 9 человек получили ранения.
Шквальный ветер сорвал кровлю местной церкви, крыши домов, повалил деревья и разрушил около 150 зданий. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в несколько миллионов евро.
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Последствия урагана в Нидерландах
В районе населенного пункта Зирикзе, в 50 километрах от Роттердама, 27 июня прошел мощный ураган. Из 150 разрушенных в результате непогоды домов, от 5 до 10 пока вообще непригодны для жизни и нуждаются в восстановлении в течение нескольких месяцев.
Ураган в районе города Зирикзе / Фото из твиттера klaasboersma, Wouter van Bernebeek, Jongejan.Photo
Для людей, потерявших жилье, местные власти ищут временное убежище. По улицам Зиркзе и окрестных населенных пунктов до сих пор разбросаны ветки деревьев и черепица из изуродованных домов – местные жители занимаются разбором завалов, уборкой и ремонтом того, что могут отремонтировать.
Известно, что погибшая в результате непогоды женщина родом из Вассенаара, близ Гааги. На место трагедии люди на следующий день принесли цветы и свечи .
На место, где погибла 73-летняя женщина, местные жители принесли цветы / Фото Omroep Zeeland
Глава административного центра Джек ван дер Хук поблагодарил всех, кто разделил трагедию с жителями Зирикзе и пришел на помощь после урагана:
Последствия для нашей общины огромные. Когда я прибыл в пострадавший район, то увидел обнимавшихся соседей. Это говорит о невероятном единстве нашей общины,
– подчеркнул чиновник.
К слову, ван дер Хук отметил, что экстренные службы сейчас всеми силами работают над устранением последствий непогоды и предотвращением подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Он добавил, что убытки пока сложно оценить, впрочем, они "точно достигают миллионов евро".
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