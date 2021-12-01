Ураган повалил "дуб Тургенева" – главное дерево России

В музее-заповеднике Ивана Тургенева упал почти 200-летний дуб. Там это дерево называли "живым символом любви к России".

Непогода разгулялась в Орловской области России. 30 ноября там поднялся ураганный ветер. Его скорость достигала 30 метров в секунду.

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Ветер выкорчевывал деревья

Шквал ветра буквально вырвал огромное 30-метровое дерево из земли. В музее уже назвали случившееся "настоящей трагедией". Его директор отметил, что это "невосполнимая потеря, которую сейчас трудно осознать". Пострадали также несколько старых елей, ясеней, берез и целая липовая аллея.

Последствия непогоды в Спасском / Фото с сайта музея

"Дуб Тургенева": что о нем известно

Находился в реестре старых деревьев. Недавно его официально признали главным деревом России. В 2022 году должен был "побороться" за титул "Европейское дерево года", впрочем этому так и не суждено было произойти.

Этот дуб якобы лично посадил Тургенев, когда был подростком. "Мой любимый дубок стал молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке", – писал он в повести "Фауст".

Иван Тургенев – русский писатель, живший в XIX веке. Был знаком с Тарасом Шевченко, дружил с Марко Вовчком.