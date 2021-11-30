Негода розгулялася в Орловській області Росії. 30 листопада там здійнявся ураганний вітер. Його швидкість досягала 30 метрів на секунду.

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Вітер викорчовував дерева

Шквал вітру буквально вирвав величезне 30-метрове дерево із землі. У музеї вже назвали те, що сталося, "справжньою трагедією". Його директор зазначив, що це "непоправна втрата, яку наразі важко усвідомити". Постраждали також кілька старих ялин, ясенів та берез й ціла липова алея.

Наслідки негоди у Спаському / Фото зі сайту музею

"Дуб Тургенєва": що про нього відомо

Перебував у Реєстрі старих дерев. Нещодавно його офіційно визнали головним деревом Росії. У 2022 році мав "поборотися" за титул "Європейське дерево року", втім цьому так і не судилося статися.

Цей дуб нібито особисто посадив Тургенєв, коли був підлітком. "Мій улюблений дубок став молодим дубом. Учора, серед дня, я понад годину сидів в його тіні на лавці", – п исав він у повісті "Фауст".

Довідка. Іван Тургенєв – російський письменник, який жив у XIX столітті. Був знайомий з Тарасом Шевченком, товаришував з Марком Вовчком.