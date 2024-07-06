Молнии, ливни и шквальный ветер: Москву накрыл мощный ураган

Вечером 5 июля Москву накрыл сильный ураган. В российской столице наблюдались сильные молнии, шквальный ветер и ливни.

Кадры с непогодой публикуют российские телеграм-каналы. Из-за непогоды россиян призвали не выходить на улицы, передает 24 Канал.

Смотрите также В России летающий из-за урагана чемодан разбил нос девушке: курьезное видео

Москву накрыл ураган

Вечером 5 июля Москву накрыл ураган. Так, в российской столице наблюдалась сильная гроза с молниями, шквальный ветер с порывами до 20 – 25 метров в секунду и даже град.

Российские власти призвали людей не прятаться под деревьями, шаткими конструкциями, а водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как на Москву надвигалась непогода: смотрите видео

На Москву надвигается ураган: смотрите видео

За считанные минуты небо над Москвой стало черным и начался сильный ливень. Осадки были такими обильными, что видимость была почти нулевая.

Небо стало черным: смотрите видео

Мощный ливень в Москве: смотрите видео

Ураган в Москве: смотрите видео

Ливень был таким обильным, что машины буквально плавали по улицам. Кроме того, ожидаются и новые осадки в Москве.

Затопило улицы после непогоды: смотрите видео

Молнии и последствия урагана в Москве: смотрите видео

Кроме того, на "Электрозаводской" платформе на Казанском направлении во время непогоды порывом ветра сорвало элементы навеса. В сети также опубликовали видео инцидента.

Ураган сорвал навес: смотрите видео

Впоследствии в Московской железной дороге сообщили, что восстановительные работы на станции завершены, поезда уже следуют, но с отклонением от графика. О пострадавших в результате инцидента не сообщали.