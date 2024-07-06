Молнии, ливни и шквальный ветер: Москву накрыл мощный ураган
Вечером 5 июля Москву накрыл сильный ураган. В российской столице наблюдались сильные молнии, шквальный ветер и ливни.
Кадры с непогодой публикуют российские телеграм-каналы. Из-за непогоды россиян призвали не выходить на улицы, передает 24 Канал.
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Москву накрыл ураган
Вечером 5 июля Москву накрыл ураган. Так, в российской столице наблюдалась сильная гроза с молниями, шквальный ветер с порывами до 20 – 25 метров в секунду и даже град.
Российские власти призвали людей не прятаться под деревьями, шаткими конструкциями, а водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Как на Москву надвигалась непогода: смотрите видео
На Москву надвигается ураган: смотрите видео
За считанные минуты небо над Москвой стало черным и начался сильный ливень. Осадки были такими обильными, что видимость была почти нулевая.
Небо стало черным: смотрите видео
Мощный ливень в Москве: смотрите видео
Ураган в Москве: смотрите видео
Ливень был таким обильным, что машины буквально плавали по улицам. Кроме того, ожидаются и новые осадки в Москве.
Затопило улицы после непогоды: смотрите видео
Молнии и последствия урагана в Москве: смотрите видео
Кроме того, на "Электрозаводской" платформе на Казанском направлении во время непогоды порывом ветра сорвало элементы навеса. В сети также опубликовали видео инцидента.
Ураган сорвал навес: смотрите видео
Впоследствии в Московской железной дороге сообщили, что восстановительные работы на станции завершены, поезда уже следуют, но с отклонением от графика. О пострадавших в результате инцидента не сообщали.