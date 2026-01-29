Мощный ураган завалил даже колесо обозрения: жуткие кадры из Португалии

Португалию всколыхнул сильный ураган. Непогода унесла жизни нескольких местных жителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на очевидцев из Португалии.

Какие последствия урагана в Португалии?

По официальным данным, в результате ночного шторма погибли по меньшей мере пять человек, четверо из них – в муниципалитете Лейрия.

Отмечается, что две смерти непосредственно связаны с непогодой: жизнь одного человека оборвалась из-за обвала крыши, тогда как второго – во время работы на энергетическом объекте.

Последствия урагана в Португалии / Фото, предоставлены 24 Каналу и взяты из местных пабликов

Наибольшие удары стихия нанесла центральным регионам страны – Лейрии, Коимбре, Лиссабону, Сетубалу. В Лейрии без электричества остались сотни тысяч потребителей, а восстановление водо- и электроснабжения может длиться до 48 часов и более.

Стоит заметить, что ураган был настолько мощный, что даже завалил большое колесо обозрения.

Ураган разрушил колесо обозрения / Фото, предоставлены 24 Каналу и взяты из местных пабликов

Некоторые города Португалии имеют жуткий вид: стихия оставила после себя усыпанные песком улицы, разрушенные здания, поврежденные машины и поваленные деревья.

Отмечается, что этому урагану предшествовал ураган Ингрид. Кроме этого, жителей Португалии сообщают о формировании новых ураганов в Атлантике, которые также могут представлять угрозу для страны.

Власти призывают население избегать необязательных передвижений, экономно использовать воду и продукты, а также быть солидарными с теми, кто потерял жилье или остался без базовых условий.

