Мощный ураган завалил даже колесо обозрения: жуткие кадры из Португалии
- Ураган в Португалии привел к гибели по меньшей мере пяти человек, в частности из-за обвала крыши и на энергетическом объекте.
- Стихия нанесла большие разрушения в центральных регионах, оставив сотни тысяч людей без электричества, обвалила колесо обозрения и уничтожила инфраструктуру.
Португалию всколыхнул сильный ураган. Непогода унесла жизни нескольких местных жителей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на очевидцев из Португалии.
Смотрите также Некоторые забирали целые города: 10 самых страшных ураганов в истории США
Какие последствия урагана в Португалии?
По официальным данным, в результате ночного шторма погибли по меньшей мере пять человек, четверо из них – в муниципалитете Лейрия.
Отмечается, что две смерти непосредственно связаны с непогодой: жизнь одного человека оборвалась из-за обвала крыши, тогда как второго – во время работы на энергетическом объекте.
Последствия урагана в Португалии / Фото, предоставлены 24 Каналу и взяты из местных пабликов
Наибольшие удары стихия нанесла центральным регионам страны – Лейрии, Коимбре, Лиссабону, Сетубалу. В Лейрии без электричества остались сотни тысяч потребителей, а восстановление водо- и электроснабжения может длиться до 48 часов и более.
Стоит заметить, что ураган был настолько мощный, что даже завалил большое колесо обозрения.
Ураган разрушил колесо обозрения / Фото, предоставлены 24 Каналу и взяты из местных пабликов
Некоторые города Португалии имеют жуткий вид: стихия оставила после себя усыпанные песком улицы, разрушенные здания, поврежденные машины и поваленные деревья.
Отмечается, что этому урагану предшествовал ураган Ингрид. Кроме этого, жителей Португалии сообщают о формировании новых ураганов в Атлантике, которые также могут представлять угрозу для страны.
Власти призывают население избегать необязательных передвижений, экономно использовать воду и продукты, а также быть солидарными с теми, кто потерял жилье или остался без базовых условий.
Где еще были ураганы?
В октябре 2025 года ураган Мелисса вызвал рекордные разрушения в Карибском регионе, впервые в истории обрушившись на Ямайку как шторм наивысшей категории. За считанные часы он превратился из довольно обычной тропической системы в мощного монстра с ветром около 270 километров в час.
Годом ранее к побережью США подошел самый мощный за 100 лет ураган Милтон. Тогда власти призвали выехать около 5,5 миллионов жителей. Все экстренные службы, военные и местные жители готовились к худшему сценарию. В результате непогоды погибли по меньшей мере 11 человек.