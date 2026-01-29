Про це повідомляє 24 Канал посиланням на очевидців з Португалії.
Які наслідки урагану в Португалії?
За офіційними даними, внаслідок нічного шторму загинуло щонайменше п’ятеро людей, четверо з них – у муніципалітеті Лейрія.
Зазначається, що дві смерті безпосередньо пов’язані з негодою: життя однієї людини обірвалося через обвал даху, тоді як іншої – під час роботи на енергетичному об’єкті.
Наслідки урагану в Португалії
Найбільших ударів стихія завдала центральним регіонам країни – Лейрії, Коїмбрі, Лісабону, Сетубалу. У Лейрії без електрики залишилися сотні тисяч споживачів, а відновлення водо- та електропостачання може тривати до 48 годин і більше.
Варто зауважити, що ураган був настільки потужний, що навіть завалив велике оглядове колесо.
Ураган зруйнував оглядове колесо
Деякі міста Португалії мають моторошний вигляд: стихія залишила після себе всипані піском вулиці, зруйновані будівлі, пошкоджені автівки та повалені дерева.
Зазначається, що цьому урагану передував ураган Інгрід. Окрім цього, мешканців Португалії повідомляють про формування нових ураганів в Атлантиці, які також можуть становити загрозу для країни.
Влада закликає населення уникати необовʼязкових пересувань, економно використовувати воду та продукти, а також бути солідарними з тими, хто втратив житло або залишився без базових умов.
Де ще були урагани?
У жовтні 2025 року ураган Мелісса спричинив рекордні руйнування в Карибському регіоні, вперше в історії обрушившись на Ямайку як шторм найвищої категорії. За лічені години він перетворився з доволі звичайної тропічної системи на потужного монстра з вітром близько 270 кілометрів за годину.
Роком раніше до узбережжя США підійшов найпотужніший за 100 років ураган Мілтон. Тоді влада закликала виїхати близько 5,5 мільйона жителів. Усі екстрені служби, військові та місцеві жителі готувалися до найгіршого сценарію. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 11 людей.