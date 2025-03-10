Действительно ли Украину накроет "мощный ураган": что говорят в Укргидрометцентре
Украинцев пугали мощным ураганом, который якобы должен был накрыть страну в ближайшие дни. Синоптики рассказали, действительно ли ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Все предупреждения гидрометцентр публикует на официальных ресурсах
Синоптики призвали не распространять ложную информацию и не вводить общество в заблуждение некорректными интерпретациями прогнозов.
Украинский гидрометеорологический центр отмечает недопустимость распространения недостоверной и манипулятивной информации о погодных условиях. Обращаем внимание, что анализ расчетных моделей без надлежащих знаний в области метеорологии приводит к искажению реальной картины погодных процессов,
– отметили в гидрометцентре.
Синоптики отметили, что официальные предупреждения об опасных погодных явлениях может предоставлять только Украинский гидрометеорологический центр. На его официальных ресурсах можно узнать все прогнозы погоды и предупреждения.
К слову, по прогнозу погоды на 11 марта в Украине ожидается переменная облачность, местами дожди и туманы.
Скорость ветра – 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах и днем местами в западных и Житомирской областях порывы 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат – 25 метров в секунду.