На Юге продолжается горячее противостояние наших героев с русскими оккупантами. Враг мечтает удержаться на занятых рубежах, но наши воины не дают россиянам воплотить свои замыслы.

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Прилет "Ураганов" на позиции врага

Артиллеристы, защищающие Украину на Юге, рассказали, как ведут войну против оккупантов.

Утром здесь бывает холодно, то мы их "греем", чтобы не замерзли,

– с юмором рассказали воины.

Они отметили, что успешно работают по всем целям, которые предоставляет штаб: живая сила, системы реактивного залпового огня, командные пункты – наши герои в любой момент готовы быстро отреагировать на полученную информацию о расположении врага и нанести ему мощный удар.

Смотрите видео о том, как артиллеристы уничтожают врага

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Российские оккупанты в войне против Украины терпят большие потери и не достигают никакого успеха. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, уже в начале лета российская армия будет полностью измотана и практически не сможет продолжать бои.

Белоруссия начала "проверку" своих военных сил на границе с Украиной. По словам белорусов, проверка была запланирована. Впрочем, начальник Генерального штаба Беларуси выдал мантру о том, что Украина и НАТО якобы угрожают границам его страны.

Несмотря на большие потери, российские оккупанты пока не собираются прекращать войну против Украины. Генеральный штаб назвал направления, на которых враг сосредоточит свои силы и будет предпринимать попытки наступательных действий.

На Юге наши герои нанесли удар по 130 целям российских оккупантов. В результате искусных действий защитников Украины враг понес большие потери, как живой силы, так и боевой техники.

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