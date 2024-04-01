В России масштабный пожар на военном предприятии: горит "Уралмаш"

В России 1 апреля произошел масштабный пожар на военном предприятии "Уралмаш" в Екатеринбурге. Огонь уже охватил площадь в более 800 квадратных метров.

Об этом пишут российские телеграм-каналы. Что стало причиной пожара – неизвестно, передает 24 Канал.

К теме В Воронеже прогремел взрыв в кафе: в заведение могли бросить гранату

В Екатеринбурге масштабный пожар на "Уралмаше"

В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Сообщают, что сначала раздался взрыв, а впоследствии – в небо поднялся густой черный дым.

Пожар на "Уралмашзаводе" в России: смотрите видео

Черный столб дыма поднялся над Екатеринбургом: смотрите видео

Как пишут в сети, возгорание произошло на складе с лакокрасочными материалами. Спасатели утверждают, что существует угроза взрыва и масштабного распространения огня.

К слову, за несколько минут пожар быстро начал распространяться. Сначала оккупанты заявили, что огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, однако впоследствии пожар распространился уже на 4 000 квадратных метров.

Пожар на "Уралмаше" – фото с российских тг-каналов

В сети также сообщают, что пожар произошел в цехе №57, в котором хранят около 500 литров лака. Известно, что уже обвалилась часть кровли, однако о пострадавших или жертвах в Екатеринбурге пока не сообщали.

По состоянию на 13:40 площадь возгорания снова увеличилась – до более чем 4 500 квадратных метров. Также спасатели уточнили, что кровля обвалилась на площади 300 квадратных метров.

Российские спасатели жалуются, что ликвидацию возгорания затрудняет высокая пожарная нагрузка здания. Сейчас к ликвидации привлечены 52 человека и 17 единиц техники.

Что производят на "Уралмаше"

Согласно открытым данным, "Уралмаш" является одним из лидерских предприятий России по производству оборудования для:

металлургии;

горнодобывающей промышленности;

промышленности строительных материалов;

энергетики.

Стоит отметить, что в годы Второй мировой войны "Уралмаш" стал объектом военной промышленности. Так, за годы войны там освоили технологии производства 6 типов корпусов для танков и 12 типов конструкций самоходных артиллерийских установок. Всего было изготовлено более 19 тысяч бронекорпусов, 30 тысяч полевых и танковых орудий, около 6 тысяч танков и САУ.

Также в годы войны Уралмаш поставлял на другие оборонные предприятия литье для изготовления танковых двигателей, винты самолетов и корпуса снарядов для реактивных установок.