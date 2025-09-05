Украина начала активнее наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это существенно влияет на экономику страны-агрессора, ведь на восстановление этих предприятий нужно много времени и ресурсов. Кроме того, в России сейчас с этим проблемы.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, отметив, что возможности оккупантов быстро восстановить свою энергетическую промышленность зависит от того, куда "прилетело". Все потому, что Россия столкнулась с дефицитом определенного оборудования для ремонта.

Какие в России проблемы с НПЗ?

Владимир Милов отметил, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам вызывают разрушение различного оборудования, которое часто является дефицитным в России. Бывает, что его не делают даже в Китае, а только на Западе.

Китайская нефтяная промышленность также очень зависит от западных технологий. Многое монополизировали американские или немецкие производители. Из-за санкций Россия потеряла доступ к необходимому оборудованию,

– сказал он.

За последние 2 года россияне не смогли полностью восстановить собственные заводы, которые атаковала Украина.

Важно! В России проблемы с нефтеперерабатывающей отраслью из-за комплексных атак Вооруженных Сил Украины. Известно, что за август 2025 года россияне потеряли примерно 21% производственных мощностей.

Однако бывший министр энергетики России подчеркнул, что есть часть оборудования, которое страна-агрессорка способна производить самостоятельно, но насколько большой процент этого доподлинно неизвестно из-за секретности.

Что известно о последних атаках по российским НПЗ?