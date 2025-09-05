Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зазначивши, що можливості окупантів швидко відновити свою енергетичну промисловість залежить від того, куди "прилетіло". Все тому, що Росія зіткнулась із дефіцитом певного обладнання для ремонту.

Які у Росії проблеми із НПЗ?

Володимир Мілов зазначив, що атаки по російських нафтопереробних заводах спричиняють руйнування різного обладнання, яке часто є дефіцитним у Росії. Буває, що його не роблять навіть у Китаї, а лише на Заході.

Китайська нафтова промисловість також дуже залежить від західних технологій. Багато чого монополізували американські чи німецькі виробники. Через санкції Росія втратила доступ до необхідного обладнання,

– сказав він.

За останні 2 роки росіяни не змогли повністю відновити власні заводи, які атакувала Україна.

Важливо! У Росії проблеми із нафтопереробною галуззю через комплексні атаки Збройних Сил України. Відомо, що за серпень 2025 року росіяни втратили приблизно 21% виробничих потужностей.

Проте колишній міністр енергетики Росії підкреслив, що є частина обладнання, яке країна-агресорка здатна виробляти самостійно, але наскільки великий відсоток цього достеменно невідомо через секретність.

Що відомо про останні атаки по російських НПЗ?