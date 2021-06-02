Урегулирование ситуации в Луганской и Донецкой областях: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины по активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Указ вступил в силу с момента его опубликования. Контроль выполнения решения возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.
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Что предполагает решение СНБО
СНБО принял определенные решения, чтобы активизировать процесс мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.
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