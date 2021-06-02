Урегулирование ситуации в Луганской и Донецкой областях: Зеленский ввел в действие решение СНБО

2 июня 2021 , 17:03
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Указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины по активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Указ вступил в силу с момента его опубликования. Контроль выполнения решения возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Что предполагает решение СНБО

СНБО принял определенные решения, чтобы активизировать процесс мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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