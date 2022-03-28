Правительство запускает новые механизмы поддержки вынужденных переселенцев

В Украине начинается ряд программ по поддержке вынужденных переселенцев. Речь идет о людях, которые покинули жилье и потеряли работу из-за боевых действий в их регионах и выехали в безопасные места.

Соответствующую информацию обнародовали на правительственном портале вечером воскресенья, 27 марта 2022 года.

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Для поддержки внутриперемещенных лиц на территории Украины предусмотрены следующие механизмы:

Ежемесячное пособие от государства в размере 2000 гривен в месяц для взрослого и 3000 гривен в месяц для детей и лиц с инвалидностью.

Эта выплата начисляется ежемесячно в течение военного положения и 1 месяц после его окончания или отмены. Заявку можно подать лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины или ЦНАП или с помощью Портала или приложения Дия.

Трудоустройство переселенцев.

Работодатели смогут подать заявку для получения компенсации за каждое трудоустроенное внутренне перемещенное лицо в размере 6,5 тысячи гривен в месяц. Выплата будет производиться в течение первых двух месяцев с начала трудоустройства.

Работодателям, заключившим соответствующие трудовые контакты, необходимо зарегистрировать данные о работниках через портал Дия или подать заявку на выплату в Государственную службу занятости. Это можно сделать не ранее чем через 5 дней после оформления работника, а средства перечисляются работодателю за полнолуние работы сотрудника.

Компенсация семьям, приютившим в своих домах вынужденных переселенцев.

Речь идет о возмещении коммунальных платежей – по 450 гривен на одного человека.

Программа помощи предприятиям, которые обеспечивают украинцев рабочими местами, является последовательным продолжением государственной поддержки экономики, стимулирующим активизацию бизнеса в регионах, где не осуществляются активные боевые действия,

– сказала Юлия Свириденко.

"Программы по поддержке внутри перемещенных лиц – выплата пособий и компенсация коммунальных платежей – позволит гражданам адаптироваться на новых локациях", – отметила министр экономики.

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