Відповідну інформацію оприлюднили на Урядовому порталі ввечері неділі, 27 березня 2022 року.

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Для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачені наступні механізми:

Щомісячна допомога від держави в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослого і 3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю.

Ця виплата нараховується щомісяця протягом воєнного стану та 1 місяць після його закінчення або скасування. Заявку можна подати особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу або ж за допомогою Порталу чи додатку Дія.

Працевлаштування переселенців.

Роботодавці зможуть подати заявку для отримання компенсації за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу в розмірі 6,5 тисячі гривень на місяць. Виплата здійснюватиметься впродовж перших двох місяців з початку працевлаштування.

Роботодавцям, які уклали відповідні трудові контакти, необхідно зареєструвати дані про працівників через портал Дія або подати заявку на виплату до Державної служби зайнятості. Це можна зробити не раніше, ніж через 5 днів після оформлення працівника, а кошти перераховуються роботодавцю за повний місяць роботи співробітника.

Компенсація родинам, які прихистили в своїх домівках вимушених переселенців.

Мовиться про відшкодування комунальних платежів – по 450 гривень на одну особу.

Програма допомоги підприємствам, які забезпечують українців робочими місцями, є послідовним продовженням державної підтримки економіки, що стимулюватиме активізацію бізнесу в регіонах, де не здійснюються активні бойові дії,

– сказала Юлія Свириденко.

"Програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб – виплата допомоги та компенсація комунальних платежів – дасть змогу громадянам адаптуватися на нових локаціях", – зазначила міністерка економіки.

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