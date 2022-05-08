Уроды начали повторы, и наши города во второй или третий раз получили оккупацию, – Зеленский

Украинские города снова оказались под оккупацией. И новый враг даже жестче нацистов, которым он так усердно подражает.

"Никогда снова" превратилось в "опять"

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам в День памяти и примирения, передает 24 канал. По его словам, из лозунга "никогда снова" выбросили слово "никогда".

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Ампутировали во время так называемой "специальной операции", воткнули нож в сердце и глядя в глаза сказали "это не мы", замучили со словами "не все так однозначно". Убили "никогда снова" сказав "можем повторить". Так и произошло, уроды начали повторы и наши города, пережившие страшную оккупацию, настолько, что 80 лет мало, чтобы о ней забыть, снова увидели оккупанта и получили вторую дату оккупации в своей истории.

– рассказал президент.

Жестокость оккупантов

Он напомнил, что Мариуполь уже в третий раз под оккупацией. И добавил, что за два года оккупации нацисты убили в нем 10 тысяч мирных людей, а за два месяца оккупации Россия убила 20 тысяч.

"Через десятилетие после Второй мировой войны темнота вернулась в Украину и она снова стала черно-белой, снова зло вернулось, но в другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма, фанатическое подражание этому режиму, его идеям, действиям, словам и символам маниакально к деталям", – пояснил Зеленский.

Что означает лозунг "Никогда снова"

Этот лозунг, который используют в противоположность российскому "победобесию" 9 мая. Этим украинцы хотят сказать, что война – это ужасно и нужно делать все, чтобы она не повторилась, а россияне празднуют День победы гуляниями, забывая о цене.

В этом году украинцы не могут сказать этот лозунг, потому что война снова вернулась на их земли. Российские оккупанты доказывают, что вместо "никогда снова", они могут повторить все зверства и ужасы прошлых войн.

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня памяти и примирения: смотрите видео