"Ніколи знову" перетворилось у "знову"

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців в День пам'яті та примирення, передає 24 канал. За його словами, з гасла "ніколи знову" викинули слово "ніколи".

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Ампутували під час так званої "спеціальної операції" встромили ніж у серце і дивлячись в очі сказали "это не мы", закатували зі словами "не все так однозначно". Вбили "ніколи знову" сказавши "можем повторить". Так і сталося, потвори почали повтори і наші міста, які пережили страшну окупацію, настільки, що 80 років мало, щоб про неї забути, знову побачили окупанта і отримали другу дату окупації у своїй історії,

– розповів президент.

Жорстокість окупантів

Він нагадав, що Маріуполь вже третій раз під окупацією. І додав, що за два роки окупації нацисти вбили в ньому 10 тисяч мирних людей, а за два місяці окупації Росія вбила 20 тисяч.

"Через десятиліття після Другої світової війни темрява повернулася в Україну і вона знову стало чорно-білою, знову зло повернулось, але в іншій формі, під іншими гаслами, але з тією ж метою. В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму, фанатичне наслідування цьому режиму, його ідеям, діям, словам і символам маніакальне до деталей", – поясний Зеленський.

Що означає гасло "Ніколи знову"

Це гасло, яке використовують на противагу російського "перемогобісся" 9 травня. Цим українці хочуть сказати, що війна – це жахливо і потрібно робити все, щоб вона не повторилася, а росіяни святкують День перемоги гуляннями, забуваючи про її ціну.

Цьогоріч українці не можуть сказати це гасло, бо війна знову повернулась на їхні землі. Російські окупанти доводять, що замість "ніколи знову", вони можуть повторити всі звірства і жахи минулих воєн.

Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення: дивіться відео