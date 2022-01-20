Урок усвоен: Запад не будет "сливать" Украину Путину
Источник:фейсбук Павла Климкина
Главный результат всех последних усилий США, в том числе визитов Блинкена – нас не будут "сдавать" в сферу влияния России.
Не буде другої Ялти
Так, можливо будуть складні компроміси з Росією, але Москва у рік 100-річчя створення СРСР "новий СРСР" не отримає.
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Кремль отримав ляпаса, причому, не одного. Це й додаткова американська допомога, і британські поставки зброї, і співпраця в сфері кібербезпеки і навіть доволі чітка позиція Німеччини: ніякого "Північного потоку-2" у випадку атаки на Україну.
Ініціативу перехоплює Захід
Путін отримав процес переговорів зі США і вважав, що перехопив ініціативу. Тепер ініціативу перехоплює Захід.
Путін, звісно, відповість і далі підніме ставки, але Захід теж вже не відступить, інакше виглядатиме слабаком.
Рахунок 2:1 на користь Заходу, але гра далеко не завершена.
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