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      Урок Второй мировой: Дуда призвал Европу противостоять России

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      Анджей Дуда
      Анджей Дуда / Time

      Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо решительно противостоять новым военным провокациям, а также не допустить новой военной агрессии. В то же время он призвал продолжать вводить санкции против России и не вести бизнеса со страной-агрессором.

      Как отметил польский лидер во время мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, даже сегодня можно увидеть, как границы смещаются и происходят оккупация, захват военнопленных, а также военные провокации.

      Важно! Зеленский принял участие в мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны: фото и видео

      "Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать. Мы несем ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии. Чтобы никогда больше не повторилась драма, которую пережил мир во время Второй мировой войны", – подчеркнул политик.

      По его словам, должно быть очевидным, что любой вид военной агрессии встретят сильным, мощным, решительным ответом. Это вызовы, с которыми мы сталкиваемся в наши дни.

      Должны быть санкции и решительные шаги. Бизнес на тех же условиях и закрывание глаз – это не рецепт для сохранения мира. Это прямой способ взбодрить агрессора. Таким образом он получает разрешение на очередное преступление,
      – отметил польский президент.

      Хотя Дуда не указал на Россию прямым текстом, однако перечислил страны, в отношении которых она применила агрессию и нарушила их границы. В 2008 году – Грузия, в 2014 году – Украина.

      Польский президент уже не впервые упоминает об агрессии России в отношении Украины! Дуда и Зеленский сравнили начало Второй мировой с агрессией России в 2014

      Между тем, в самой России обиделись, что их не пригласили в Польшу на мероприятия относително начала Второй мировой войны. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "в столь нелепое положение официальная Варшава давно себя не загоняла".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Польши История Война Анджей Дуда
      Источник: 24 канал
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