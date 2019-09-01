Урок Второй мировой: Дуда призвал Европу противостоять России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо решительно противостоять новым военным провокациям, а также не допустить новой военной агрессии. В то же время он призвал продолжать вводить санкции против России и не вести бизнеса со страной-агрессором.

Как отметил польский лидер во время мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, даже сегодня можно увидеть, как границы смещаются и происходят оккупация, захват военнопленных, а также военные провокации.

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"Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать. Мы несем ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии. Чтобы никогда больше не повторилась драма, которую пережил мир во время Второй мировой войны", – подчеркнул политик.

По его словам, должно быть очевидным, что любой вид военной агрессии встретят сильным, мощным, решительным ответом. Это вызовы, с которыми мы сталкиваемся в наши дни.

Должны быть санкции и решительные шаги. Бизнес на тех же условиях и закрывание глаз – это не рецепт для сохранения мира. Это прямой способ взбодрить агрессора. Таким образом он получает разрешение на очередное преступление,

– отметил польский президент.

Хотя Дуда не указал на Россию прямым текстом, однако перечислил страны, в отношении которых она применила агрессию и нарушила их границы. В 2008 году – Грузия, в 2014 году – Украина.

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Между тем, в самой России обиделись, что их не пригласили в Польшу на мероприятия относително начала Второй мировой войны. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "в столь нелепое положение официальная Варшава давно себя не загоняла".