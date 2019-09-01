Урок Другої світової: Дуда закликав Європу протистояти Росії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що необхідно рішуче протистояти новим військовим провокацій, а також не допустити нової військової агресії. Водночас він закликав продовжувати вводити санкції проти Росії та не вести бізнесу із країною-агресором.

Як зауважив польський лідер під час заходів до 80-ї річниці від початку Другої світової війни, навіть сьогодні можна побачити, як кордони зміщуються та відбуваються окупація, захоплення військовополонених, а також військові провокації.

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"Нам потрібно бути рішучими, не можна цьому потурати. Ми несемо відповідальність перед суспільствами Європи та світу за те, що ніколи більше не буде озброєної агресії. Щоб ніколи більше не повторилася драма, яку пережив світ під час Другої світової війни", – підкреслив політик.

За його словами, має бути очевидним, що будь-який вид військової агресії зустрінуть сильною, потужною, рішучою відповіддю. Це є викликами, з якими ми стикаємося в наші дні.

Мають бути санкції та рішучі кроки. Бізнес на тих самих умовах і закривання очей – це не рецепт для збереження миру. Це прямий спосіб підбадьорити агресора. Таким чином він отримує дозвіл на черговий злочин,

– зауважив польський президент.

Хоча Дуда не вказав на Росію прямим текстом, проте перерахував країни, щодо яких вона застосувала агресію та порушила їхні кордони. У 2008 році – Грузія, у 2014 році – Україна.

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Тим часом, у самій Росії образилися, що їх не запросили до Польщі на заходи щодо початку Другої світової війни. За словами офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, "у настільки безглузде становище офіційна Варшава давно себе не заганяла".