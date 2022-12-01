В темноте в Украине уменьшился уровень преступности

После последней массированной ракетной атаки по Украине правоохранители увеличили количество патрулей на улицах. Поэтому в темноте в Украине уровень преступности снизился на 16%.

Количество преступлений, которые зарегистрировали в Украине в течение недели 23 – 30 ноября, на 16% меньше, чем неделю до ракетного удара.

Читайте также Отключение света в Украине 1 декабря: какие графики будут действовать в областях

Каких преступлений в Украине стало меньше

Сообщения о мошенничествах уменьшились на 24%;

угон транспортных средств – 23%;

кражи – 7%;

ограбление – 3%.

Несмотря на то, что во многих городах отключили уличное освещение для экономии электроэнергии, количество аварий на дорогах также уменьшилось. В общей сложности ДТП было меньше на 13%, а таких, где травмировались люди – на 22%.

В то же время россияне придумывают фейки об убийствах на улицах

При том что официальные данные Национальной полиции Украины говорят об уменьшении преступлений, россияне придумывают другое. Недавно пропагандистские СМИ распространили фейк якобы в Украине наступило "средневековье". Мол, потому, что нет света людей начали массово убивать и насиловать прямо на улицах.

На этом фантазия оккупантов не завершилась и они придумали настоящий "перл". Так, вершиной абсурда стали планы по ограблению супермаркетов. Мол, львовяне и киевляне в соцсетях открыто обсуждают ограбление магазинов.

Реальность пропагандистов абсолютно не интересует, поэтому никакие отчеты украинских правоохранителей они, конечно, не пересматривали.

Это может вас заинтересовать – как на освобождённой Харьковщине восстанавливают электроэнергию: видео