Уровень стресса ежедневно зашкаливает: в ГСЧС показали фото сапера после сверхтяжелого задания

Россия каждый день обстреливает украинские города. Не все снаряды взрываются. Поэтому у украинских саперов много работы.

В сети была опубликована фотография сапера Николаевской ГСЧС после разминирования жилого дома. На ней обессилевший мужчина курит, присев на газон. С себя он сбросил только часть экипировки.

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"Уровень их стресса ежедневно зашкаливает. Концентрация должна быть всегда 100%, потому что от этого зависит жизнь", – говорится в подписи к фото.

Сапер после разминирования жилого дома / Фото МВД

В общем, саперы вынуждены работать как с минами, которые не взорвались во время ракетных обстрелов россиян. Так и заминированными территориями, остающимися после отступления российских оккупантов. Именно поэтому власти освобожденных городов просят жителей не сразу возвращаться домой, а только после проверки соответствующих служб. Довольно часто оккупанты заминировали входы в дома или подвалы, или даже вещи в квартирах или домах, которые они оккупировали.

По оценкам ГСЧС, в разминировании требуется около 300 тысяч метров квадратных территории Украины, то есть почти половина площади страны. Пиротехническими подразделениями в среднем в сутки изымается и обезвреживается от 2 до 6 тысяч взрывоопасных предметов.