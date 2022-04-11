У мережі опублікували фотографію сапера Миколаївської ДСНС після розмінування житлового будинку. На ній знесилений чоловік курить, присівши на газон. З себе він скинув лише частину екіпіровки.

До теми Не думаю, що навіть за рік ми зможемо повністю розмінувати Київщину, – голова ОВА

"Рівень їхнього стресу щодня зашкалює. Концентрація повинна бути завжди 100%, бо від цього залежать життя", – йдеться в підписі до фото.



Сапер після розмінування житлового будинку / Фото МВС

Загалом сапери змушені працювати як з мінами, які не вибухнули під час ракетних обстрілів росіян. Так і замінованими територіями, які залишаються після відступу російських окупантів. Саме через це влада звільнених міст просить жителів не одразу повертатися додому, а лише після перевірки відповідних служб. Доволі часто окупанти заміновували входи до будинків чи підвалів, чи навіть речі у квартирах або будинках, які вони окуповували.

За оцінками ДСНС, розмінування потребує близько 300 тисяч метрів квадратних території України, тобто майже половина площі країни. Піротехнічними підрозділами в середньому за добу вилучається та знешкоджується від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів.