Однако на самом деле уровень тревожности достаточно высокий. Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Чемодан – вокзал – Россия"
Как сообщила Гуменюк, стали появляться интересные телеграм-каналы, сообщающие, где и что летит, информируют о противодействии БПЛА, дают рекомендации, как перейти в укрытие и не пострадать во время ракетной опасности. Все это – косвенные признаки того, что уровень тревожности очень высокий.
Кроме того, они пытаются переправить свои автомобили и намародеренное имущество на территорию России. То, что перекрыли Крымский мост, их очень расстроило, потому что не все успели,
– заметила Гуменюк.
Они пытаются выискивать альтернативные способы объезда, а это – очень опасно, потому что попадают в зону нашего огневого контроля.
"Видим, что россияне продолжают паковать чемодан, который поможет им найти вокзал и Россию", – подытожила Гуменюк.
Как Украина будет освобождать Крым
- Крым обязательно вернется под контроль Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный полуостров так, как сочтет нужным. Это наша земля, и только нам решать, как будет происходить ее деоккупация.
- Данилов подчеркнул: в случае необходимости использования других средств, они обязательно будут использоваться. Украина ни у кого не будет спрашивать на этот счет.
- Так что российским оккупантам так или иначе лучше убираться из Крыма. Секретарь СНБО отметил, что люди, имеющие немного ума, уже это осознали.