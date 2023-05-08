Однако на самом деле уровень тревожности достаточно высокий. Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Чемодан – вокзал – Россия"

Как сообщила Гуменюк, стали появляться интересные телеграм-каналы, сообщающие, где и что летит, информируют о противодействии БПЛА, дают рекомендации, как перейти в укрытие и не пострадать во время ракетной опасности. Все это – косвенные признаки того, что уровень тревожности очень высокий.

Кроме того, они пытаются переправить свои автомобили и намародеренное имущество на территорию России. То, что перекрыли Крымский мост, их очень расстроило, потому что не все успели,

– заметила Гуменюк.

Они пытаются выискивать альтернативные способы объезда, а это – очень опасно, потому что попадают в зону нашего огневого контроля.

"Видим, что россияне продолжают паковать чемодан, который поможет им найти вокзал и Россию", – подытожила Гуменюк.

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