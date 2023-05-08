Проте насправді рівень тривожності доволі високий. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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"Чємадан – вакзал – Расєя"
Як повідомила Гуменюк, стали з'являтися цікаві телеграм-канали, які повідомляють, де і що летить, інформують щодо протидії БпЛА, надають рекомендації, як перейти в укриття й не постраждати під час ракетної небезпеки. Усе це – непрямі ознаки того, що рівень тривожності дуже високий.
Крім того, вони намагаються переправити свої автівки й намародерене майно на територію Росії. Те, що перекрили Кримський міст, їх дуже знервувало, тому що не усі встигли,
– зауважила Гуменюк.
Вони намагаються вишукувати альтернативні способи об'їзду, а це – дуже небезпечно, бо потрапляють у зону нашого вогневого контролю.
"Бачимо, що росіяни продовжують пакувати "чємодан", який допоможе їм знайти вокзал і Росію", – підсумувала Гуменюк.
Як Україна звільнятиме Крим
- Крим обов'язково повернеться під контроль України. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнятиме окупований півострів так, як вважатиме за потрібне. Це – наша земля, і лише нам вирішувати, як відбуватиметься її деокупація.
- Данілов наголосив: якщо буде потреба у використанні інших засобів, вони обов'язково будуть використовуватися. Україна ні в кого не буде запитувати з цього приводу.
- Тож російським окупантам так чи інакше краще забиратись з Криму. Секретар РНБО зазначив, що люди, які мають трохи розуму, вже це усвідомили.