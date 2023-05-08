Проте насправді рівень тривожності доволі високий. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Чємадан – вакзал – Расєя"

Як повідомила Гуменюк, стали з'являтися цікаві телеграм-канали, які повідомляють, де і що летить, інформують щодо протидії БпЛА, надають рекомендації, як перейти в укриття й не постраждати під час ракетної небезпеки. Усе це – непрямі ознаки того, що рівень тривожності дуже високий.

Крім того, вони намагаються переправити свої автівки й намародерене майно на територію Росії. Те, що перекрили Кримський міст, їх дуже знервувало, тому що не усі встигли,

– зауважила Гуменюк.

Вони намагаються вишукувати альтернативні способи об'їзду, а це – дуже небезпечно, бо потрапляють у зону нашого вогневого контролю.

"Бачимо, що росіяни продовжують пакувати "чємодан", який допоможе їм знайти вокзал і Росію", – підсумувала Гуменюк.

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