В Одессе запретили купаться в море и рыбачить: какие опасные инфекции обнаружили в воде
Источник:Одесский городской совет
В водоемах Одесской области обнаружены опасные инфекционные возбудители. Людям запретили купаться в море, а также ловить рыбу во всех открытых водоемах.
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС затопило поля, канализационные сооружения и кладбища. Все вредные вещества попали в Днепр, Дунай и Черное море.
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Какие опасные возбудители обнаружили в Одесской области
Специалисты провели вирусологические, микробиологические и паразитарные пробы воды из объектов окружающей среды в Одесской области. Они обнаружили возбудители инфекционных болезней, в частности: сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные НАГ вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов как людей, так и криптоспоридий).
Кроме того, индекс лактозоположительных кишечных палочек значительно превышает нормативные требования.Важно! Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения.
В Одессе обратились к местным жителям
Из-за результатов лабораторных анализов воды городские власти Одессы запретили купание в море, лов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах. Также люди призывают воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.
Заметим, что ранее Минздрав призвал людей не покупать рыбу и морепродукты на стихийных рынках.
Минздрав обратился к жителям 5 областей
- Жителей 5 регионов призвали не потреблять воду из водоемов. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.
- Так что в этих областях не стоит набирать воду для потребления и хозяйственных нужд, поить ею животных, ловить рыбу и, конечно же, купаться в озерах и реках.