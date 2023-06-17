В Одессе запретили купаться в море и рыбачить: какие опасные инфекции обнаружили в воде

В водоемах Одесской области обнаружены опасные инфекционные возбудители. Людям запретили купаться в море, а также ловить рыбу во всех открытых водоемах.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС затопило поля, канализационные сооружения и кладбища. Все вредные вещества попали в Днепр, Дунай и Черное море.

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Какие опасные возбудители обнаружили в Одесской области

Специалисты провели вирусологические, микробиологические и паразитарные пробы воды из объектов окружающей среды в Одесской области. Они обнаружили возбудители инфекционных болезней, в частности: сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные НАГ вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов как людей, так и криптоспоридий).

Кроме того, индекс лактозоположительных кишечных палочек значительно превышает нормативные требования.

В Одессе обратились к местным жителям

Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения.

Из-за результатов лабораторных анализов воды городские власти Одессы запретили купание в море, лов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах. Также люди призывают воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

Заметим, что ранее Минздрав призвал людей не покупать рыбу и морепродукты на стихийных рынках.

Минздрав обратился к жителям 5 областей