Социолог назвала необходимый уровень зарплаты в Украине, чтобы мигранты вернулись

Проблема оттока рабочей силы за границу звучит не первый год. Среди необходимых решений этой проблемы – поднятие уровня зарплат в Украине.

Если поднять зарплату так, чтобы она составляла 70% от польской, то большинство потенциальных мигрантов останутся в Украине. Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

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Нужно 70% от польской зарплаты

По утверждению социолога, если в Украине будет нормальная экономическая, политическая и социальная ситуация, а люди будут видеть перспективы, они останутся даже при серьезной разнице в заработке. Конечно, речь не идет о разнице в 2 – 5 раз, впрочем о 30% – очень вероятно.

Сейчас Польша – крупнейший центр концентрации украинских мигрантов. Если бизнес поднимет заработную плату в Украине до 70% польской зарплаты, то значительная часть людей не поедет,

– утверждает Элла Либанова.

Специалист отмечает – гораздо труднее с теми, кто "уже бросил корни за рубежом". Люди видят там свое будущее и вряд ли соблазнятся даже на значительные улучшения в экономической жизни Украины. Работникам надо все время объяснять, что Украина движется в правильном направлении и ничего не бывает быстро, отмечает специалист.

Проблема с работой для молодежи

Рынок труда меняется очень быстро, активные соискатели это люди, которые из-за особенности времени не получили нормального образования и не имеют опыта. В то же время население Украины будет стареть, и соответственно, будет стареть рабочая сила. Будет расти нагрузка на лица старшего возраста, которые уже не могут работать.

Поэтому стоит работать с молодежью, дотягивать всеми силами их квалификацию. Возможно, надо предложить определенные льготы тем работодателям, которые охотно берут молодежь на работу, например, небольшие деньги или дополнительную рекламу в муниципальной сфере и т.д.,

– рассказала Элла Либанова.

Компания Personnel Service провела анализ польского рынка труда. Аналитики выяснить, что 47% эмигрантов из Украины работают в Польше не более 3 месяцев. В то же время каждый третий украинец приезжает на заработки на полгода, то есть в среднем работает на двух разных местах.