Якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

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Потрібно 70% від польської зарплати

За твердженням соціологині, якщо в Україні буде нормальна економічна, політична та соціальна ситуація, а люди будуть бачити перспективи, вони залишаться навіть за серйозної різниці в заробітку. Звісно, не йдеться про різницю у 2 – 5 разів, втім про 30% – дуже ймовірно.

Зараз Польща – найбільший центр концентрації українських мігрантів. Якщо бізнес підніме заробітну плату в Україні до 70% польської зарплати, то значна частина людей не поїде,

– стверджує Елла Лібанова.

Спеціалістка відзначає – набагато важче із тими, хто "вже кинув коріння за кордоном". Люди бачать там своє майбутнє і навряд спокусяться навіть на значні покращення у економічному житті України. Заробітчанам треба весь час пояснювати, що Україна рухається в правильному напрямку і що нічого не буває швидко, зазначає спеціалістка.

Проблема із роботою для молоді

Ринок праці змінюється дуже швидко, активними пошукачами є люди, які через особливість часу не отримали нормальної освіти і не мають досвіду. Водночас населення України старішатиме, і відповідно, старішатиме робоча сила. Зростатиме навантаження особами старшого віку, які вже не можуть працювати.

Тому варто працювати з молоддю, дотягувати всіма силами їх кваліфікацію. Можливо, треба запропонувати певні пільги тим роботодавцям, які охоче беруть молодь на роботу, наприклад, невеликі гроші або додаткову рекламу у муніципальній сфері тощо,

– розповіла Елла Лібанова.

Важливо! Компанія Personnel Service провела аналіз польського ринку праці. Аналітики з'ясувати, що 47% емігрантів з України працюють у Польщі не більше 3 місяців. Водночас кожен третій українець приїжджає на заробітки на пів року, тобто у середньому працює на двох різних роботах.