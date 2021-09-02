Уровень женской силы невероятный, – Зеленская в США встретилась с женщинами-лидерами Power women

Елена Зеленская во время официального визита в США приняла участие во встрече с женщинами-лидерами Power women. В частности, она поделилась своим опытом в роли первой леди.

Зеленская также рассказала о направлениях своей деятельности. Эта встреча была запланирована в рамках официального визита.

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Зеленская приняла участие во встрече с женщинами-лидерами Power women

Во время встречи известные женщины рассказывали свою историю успеха и о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться. Также они делились советами по налаживанию эффективной работы.

Уровень женской силы сегодня невероятный, именно она инициирует большие перемены. Для меня важно, что мы можем собраться все вместе и поговорить о вызовах, стоящих перед нами едва ли не каждый день, а также послушать и поддержать друг друга,

– заверила Зеленская.

Она добавила, что часто именно из-за таких разговоров и дискуссий можно находить правильные пути для преодоления вызовов современности.



Елена Зеленская рассказала в США и о саммите первых леди и джентльменов / Фото ОП

Кроме того, Зеленская рассказала об основных направлениях и достижениях своей деятельности. В частности – равных правах женщин и мужчин, реформе питания в школах, развитии безбарьерной Украины и культурной дипломатии.

Коротко о программе в США Елены Зеленской