Встреча лидеров Украины и Соединенных Штатов длилась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

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Встреча Зеленского и Байдена завершилась

Разговор президентов проходил за закрытыми дверями. Что именно они обсуждали, пока остается тайной, ведь никаких официальных сообщений еще нет.

Зеленский после встречи с Байденом поехал к зданию Конгресса, где у него также запланирована встреча. Кроме того, Белый дом покинули украинские министры и члены делегации.

По итогам переговоров совместной пресс-конференции политиков не было.

Короткие заявления перед разговором