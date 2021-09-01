Зустріч лідерів України та Сполучених Штатів тривала більш ніж 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.
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Зустріч Зеленського та Байдена завершилася
Розмова президентів відбувалася за зачиненими дверима. Що саме вони обговорювали, наразі залишається таємницею, адже жодних офіційних повідомлень ще немає.
Зеленський після зустрічі з Байденом поїхав до будівлі Конгресу, де у нього також запланована зустріч. Крім того, Білий дім покинули українські міністри та члени делегації.
За підсумками переговорів спільної пресконференції політиків не було.
Короткі заяви перед розмовою
- Перед початком зустрічі лідери держав виступили з короткими промовами перед пресою.
- За словами американських журналістів, Байден заявив, що хоче ще раз відвідати Україну. Президент США наголосив на непохитній підтримці членства України в НАТО. А також зазначив, що Вашингтон виділить Києву 60 мільйонів доларів фінансової допомоги через агресію Росії.
- Зеленський нагадав Байдену про війну на Донбасі та передав йому список полонених українців. Він попросив, аби той посприяв поверненню приблизно 450 людей. Крім того, український лідер подякував американському за вакцину від коронавірусу.