Зустріч лідерів України та Сполучених Штатів тривала більш ніж 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

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Зустріч Зеленського та Байдена завершилася

Розмова президентів відбувалася за зачиненими дверима. Що саме вони обговорювали, наразі залишається таємницею, адже жодних офіційних повідомлень ще немає.

Зеленський після зустрічі з Байденом поїхав до будівлі Конгресу, де у нього також запланована зустріч. Крім того, Білий дім покинули українські міністри та члени делегації.

За підсумками переговорів спільної пресконференції політиків не було.

Короткі заяви перед розмовою