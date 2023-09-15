Урсула фон дер Ляен заверила, что поддержка будет – Кличко о вступлении Украины в ЕС

Мэр Киева Виталий Кличко во время своего визита в Германию встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Обговорили вопросы членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook. В то же время глава Еврокомиссии отметила необходимость демократических преобразований в Украине.

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Виталий Кличко и Урсула фон дер Ляен обсудили вопросы членства Украины в ЕС

Во время встречи с Виталием Кличко Урсула фон дер Ляен акцентировала внимание на необходимости демократических преобразований в Украине. "Украина, как пообещала, должна выполнить необходимые условия и воплотить безотлагательные реформы. Потому что восстановление Украины – это прежде всего демократические преобразования", – отметил Кличко.

Встретились в Берлине с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Во время неформального общения я отметил необходимость поддержки вступления Украины в ЕС. Интеграция нашего государства в европейские и трансатлантические структуры – это залог мира и стабильности во всей Европе. Мирового порядка, пытающегося разрушить Россия. Урсула фон дер Ляен заверила, что поддержка будет,

– сказал Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом и обсудил ускорение поставок в Украину дальнобойных ракет Taurus. Также Виталий Кличко договорился с мэром Берлина о помощи Киеву в строительстве инновационного муниципального центра протезирования для военных.