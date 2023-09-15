Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook. Водночас голова Єврокомісії наголосила на необхідності демократичних перетворень в Україні.

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Віталій Кличко та Урсула фон дер Ляєн обговорили питання членства України в ЄС

Під час зустрічі з Віталієм Кличко Урсула фон дер Ляєн акцентувала на необхідності демократичних перетворень в Україні. "Україна, як пообіцяла, має виконати необхідні умови та втілити невідкладні реформи. Бо відновлення України – це насамперед демократичні перетворення", – відзначив Кличко.

Зустрілися в Берліні з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час неформального спілкування я наголосив на необхідності підтримки вступу України до ЄС. Бо інтеграція нашої держави в європейські й трансатлантичні структури – це запорука миру й стабільності в усій Європі. Світового порядку, який намагається зруйнувати Росія. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що підтримка буде,

– зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та обговорив пришвидшення постачання в Україну далекобійних ракет Taurus. Також Віталій Кличко домовився з мером Берліна про допомогу Києву у будівництві інноваційного муніципального центру протезування для військових.