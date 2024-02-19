Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Урсула фон дер Ляйен заявила, что если Конгресс Европейской народной партии (ΈΡΡ) выдвинет ее главным кандидатом на должность президента Еврокомиссии в марте, она "намерена взять на себя эту роль".

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Как выбирают президента Еврокомиссии

Президента Еврокомиссии избирают сроком на пять лет в июне. Избранный председатель вступает в силу через пять месяцев после выборов в Европарламент.

Именно "ключевой кандидат" от партии, которая на европейских выборах набирает больше всего голосов, получает должность президента Европейской комиссии.

Какова позиция фон дер Ляйен относительно Украины

Председатель Еврокомиссии много раз посещала Украину с начала полномасштабного вторжения. Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что "ЕС сможет выполнить свое обещание о поставках миллиона боеприпасов Украине в течение 12 месяцев".

Мы очень сильно подталкиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы уделяем этому много внимания. Мы делаем все возможное и упорно работаем, чтобы достичь поставленных целей,

– комментировала она военную помощь Украине.

Во время недавних дебатов в Европарламенте фон дер Ляйен также сделала много заявлений в поддержку Украины. В частности она сказала, что "Европа будет на стороне Украины каждый день войны и каждый день после нее".

Она отметила, что на пути к ЕС наше государство делает значительные реформы и этот прогресс происходит "не только из-за требований Европы, но и из-за глубокого желания украинцев".

Президент Еврокомиссии заявила, что стратегическое поражение Путина заключается в том, что Киев не пал, а наоборот – выстоял и вернул большую часть территории, которую оккупировала Россия. Кроме того, ЕС остался объединенным, а НАТО стало сильнее.

Реакция Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал деятельность президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после объявления о повторном баллотировании на пост главы ЕК. Сийярто считает, что общее состояние Евросоюза ухудшилось после того, как фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию в 2019 году.

Справедливо будет сказать, что за время пребывания на посту нынешнего президента Еврокомиссии конкурентоспособность Европейского Союза резко ухудшилась, и ситуация с европейской безопасностью также резко ухудшилась,

– сказал Сийярто.

Он отметил, что в политике судят по результатам деятельности, и по его мнению, президент ЕК не заслуживает высокой оценки.